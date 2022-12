POL-MFR: (1476) Einbrüche in Zirndorf - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Auch in diesem Jahr beteiligt sich das Polizeipräsidium Mittelfranken wieder an der Sternstunden-Benefizaktion am Nürnberger Christkindlesmarkt. Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Am kommenden Donnerstag (08.12.2022) werden Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Mittelfranken in der Zeit von ...

mehr