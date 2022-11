POL-MFR: (1448) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Erlangen (ots) - Am Montag (28.11.2022) brachen Unbekannt in den Nachmittagsstunden in ein Reihenhaus im Erlanger Stadtteil Eltersdorf ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 13:45 Uhr und 19:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Reihenhaus in der Egidienstraße. Hier durchwühlten die Täter mehrere Räume und erbeuteten Wertgegenstände und Bargeld. Der Entwendungsschaden beträgt mehrere ...

