POL-MFR: (1196) Kindergarten beschmiert - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - In der Nacht auf Samstag (24.09.2022) brachen bislang unbekannte Täter in ein Hotel in der Nürnberger Innenstadt ein und entwendeten einen Tresor. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht Zeugen. Die Unbekannten verschafften sich offenbar im Zeitraum von 01:15 Uhr bis 04:15 Uhr Zutritt zur Rezeption des Hotels in der Marienstraße. In dem Raum durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten einen ...

