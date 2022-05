POL-MFR: (655) 15-jähriger Maik B. aus Nürnberg vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots) - Am Samstagmittag (21.05.2022) geriet eine Holzhütte auf dem Gelände eines Sportvereins im Nürnberger Stadtteil Boxdorf in Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Gegen 11:45 Uhr teilte ein Zeuge über Notruf mit, dass in der Straße "Am Weiher" eine Holzhütte auf dem Sportgelände brennt. Der hinzugerufenen Feuerwehr gelang es, den Brand vollständig zu löschen. Es entstand ein ...

