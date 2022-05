POL-MFR: (612) Rollerfahrer schwer verletzt - Unfallverursacher gesucht

Nürnberg (ots) - Seit Montagnachmittag (16.05.2022) wird der 81-jährige Jochen H. aus dem Nürnberger Stadtteil Langwasser vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Jochen H. war am Montagnachmittag zusammen mit seiner Ehefrau im Franken-Center in der Glogauer Straße in Nürnberg unterwegs. Gegen 15:30 Uhr verloren sich die beiden im Untergeschoss ...

mehr