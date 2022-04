Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (451) Exhibitionist in Schwaig aufgetreten - Zeugen gesucht

Schwaig b.Nürnberg (ots)

Am Dienstagnachmittag (05.04.2022) zeigte sich in Schwaig (Lkrs. Nürnberger Land) ein bislang unbekannter Mann einer Frau gegenüber in schamverletzender Art und Weise. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Geschädigte stieg gegen 12:55 Uhr am S-Bahnhof Schwaig in die Bahn Richtung Nürnberg. Als sie aus dem Fenster blickte, sah sie einen Mann, der an seinem Glied manipulierte. Die Frau alarmierte die Polizei, eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Beschreibung:

ca. 35 Jahre alt, schlank, 3-Tage-Bart. Er trug graue Bauarbeiterkleidung, einen langen, grauen Pullover und eine dunkelgrüne Basecap (Schirmmütze).

Personen, die Angaben zum Täter machen können oder Beobachtungen dahingehend gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell