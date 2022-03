POL-MFR: (425) Zeugen nach Verkehrsunfall im Nürnberger Nordosten gesucht

Nürnberg (ots) - Wie mit Meldung 422 berichtet, verstarb am Montagnachmittag (28.03.2022) ein 12-jähriges Mädchen infolge eines Sturzes von einem Balkon. Eine Angabe zu den Begleitumständen des Unfalls muss nachträglich korrigiert werden. In der Pressemeldung berichtete das Polizeipräsidium, dass sich die 12-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls gemeinsam mit einem erwachsenen Familienangehörigen in der Wohnung ...

