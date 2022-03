Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (314) Mann mit Messer angegriffen - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Sonntagabend (06.03.2022) eskalierte im Nürnberger Stadtteil Reichelsdorf ein Streit zwischen zwei Bekannten. Ein 47-Jähriger verletzte einen 50-Jährigen mit dem Messer. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.

Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen wollten sich der 47-jährige Tatverdächtige und dessen 50-jähriger Bekannter gegen 20:50 Uhr in der Weltenburger Straße treffen, um einen persönlichen Konflikt zu klären. Das Gespräch eskalierte jedoch. Der 47-Jährige schlug seinem Bekannten ins Gesicht, sodass dieser Frakturen im Gesicht erlitt und mehrere Zähne verlor. Zudem stach der Tatverdächtige mit einem Messer in Richtung Hals seines Kontrahenten, der den Angriff aber mit den Händen abwehren konnte. Der Geschädigte erlitt hierbei Schnittverletzungen an den Händen. Aufgrund seiner Verletzungen musste der 50-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er auch aktuell versorgt wird.

Der Tatverdächtige flüchtete zwar unmittelbar vom Tatort, eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahm ihn aber kurze Zeit später in seiner Wohnung fest. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Das mutmaßliche Tatmesser konnte im Zuge der Ermittlungen sichergestellt werden.

Nachdem Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken zunächst die ersten Maßnahmen am Tatort durchgeführt hatten, sind die Ermittlungen zum Tatgeschehen wegen gefährlicher Körperverletzung von der Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen worden.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete bei dem Tatverdächtigen eine Blutentnahme an und stellte Haftantrag. Er wird am heutigen Tag (07.03.20222) einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

