Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (73) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Hilpoltstein (ots)

Am Freitagvormittag (14.01.2022) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Heideck (Lkrs. Roth) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 07:45 Uhr und 12:30 Uhr verschafften sich Unbekannte im Heidecker Gemeindeteil Liebenstadt gewaltsam über ein Kellerfenster Zutritt in ein Einfamilienhaus. Es entstand Sachschaden von etwa 400 Euro. Die Einbrecher dursuchten das gesamte Wohnhaus und entwendeten Bargeld sowie Goldmünzen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

