POL-MFR: (56) Mehrere Einbrüche in Heidenheim - Zeugensuche

Gunzenhausen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11./12.01.2022) brachen Unbekannte in mehrere Gebäude in Heidenheim (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der oder die unbekannten Einbrecher drangen im Zeitraum von 17:00 Uhr am Dienstag und 07:00 Uhr am Mittwochmorgen in ein Schulgebäude in der Heidostraße, in eine Veranstaltungshalle an der Gießbrücke, ins Gemeindehaus in der Pfarrgase und ins Rathaus in der Ringstraße ein.

Überall hebelten der oder die Täter Türen oder Fenster auf und durchsuchten die Anwesen. Anschließend flüchteten die Täter mit einigen hundert Euro Bargeld, hinterließen jedoch einen angerichteten Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen übernommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

