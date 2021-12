Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1746) Verkehrsunfall in Großreuth bei Schweinau - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Dienstagmittag (21.12.2021) ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Großreuth bei Schweinau ein Verkehrsunfall. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 11:25 Uhr befuhr eine 67-jährige Frau in ihrem silbernen Skoda Fabia die rechte Spur der Hügelstraße in stadteinwärtige Richtung. Ein 22-jähriger Mann verließ mit seinem braunen Audi A5 die Südwesttangente an der Ausfahrt Gebersdorf und bog nach links in die Hügelstraße ein.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Alle Personen blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 13.000 Euro.

Aufgrund des noch nicht geklärten Unfallhergangs sucht die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg insbesondere den Fahrer eines SUV, welcher hinter dem Audi fuhr und den Zusammenstoß beobachtet haben könnte. Auch andere Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 6583-0 in Verbindung zu setzen.

Mahir Erginoglu

