POL-MFR: (1722) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Markt Erlbach (ots)

In der Nacht von Freitag (17.12.2021) auf Samstag (18.12.2021) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Markt Erlbach (Lkrs. Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen Mitternacht verschafften sich die Unbekannten über die Terrassentür Zugang zu dem Anwesen im Himmelgartenweg. Sie durchsuchten die Räume des Hauses und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

