POL-MFR: (1647) Stromkästen und Hauswände beschmiert - Zeugen gesucht

Unbekannte hatten in der Hindenburgstraße zwei Stromkästen mit Graffiti beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Am gestrigen Donnerstag (02.12.2021) wurden die Schmierereien an den Stromkästen entdeckt und der Polizei gemeldet. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit weiteren Schmierereien an einer Hauswand in der Loewenichstraße vom vergangenen Wochenende. Hier wurden politische Parolen an die gesamte Hausfassade gesprüht und Farbbeutel gegen die Wand geworfen.

Die Erlanger Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und prüft einen eventuellen Zusammenhang. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

