Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1630) Trio bricht erneut in Geschäftsräume ein und wird festgenommen

Nürnberg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (30.12.2021) brachen zunächst Unbekannte im Nürnberger Stadtteil Muggenhof in mehrere Geschäftsräume ein. Die Polizei konnte drei Tatverdächtige festnehmen, welche bereits in den vergangenen Tagen Einbrüche begingen.

Am frühen Dienstagmorgen gegen 02:15 Uhr verschafften sich drei zunächst Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zutritt zu einem Einkaufscenter in der Fürther Straße und lösten dabei einen Alarm aus. Hierbei entstand Sachschaden von etwa 150 Euro.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten drei Tatverdächtigen im Alter von 16, 20 und 21 Jahren festgenommen werden. Bei der Dursuchung der Tatverdächtigen stellten die Beamten das mutmaßliche Diebesgut (Süßigkeiten) sicher. Zudem ergaben sich Hinweise, dass in einem nahegelegenen Fitnessstudio ebenfalls eingebrochen wurde. Auch hier entwendetes Diebesgut konnte bei dem festgenommenen Trio aufgefunden werden.

Des Weiteren stellten die Beamten fest, dass die drei jungen Männer, wie mit Meldung 1611 berichtet, bereits am Samstag (27.11.2021) nach mehreren Geschäftseinbrüchen festgenommen wurden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das mutmaßliche Einbrecher-Trio muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Mirjam Werner

