Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1624)Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Zirndorf (ots)

Der oder die Täter drangen zwischen 15:00 Uhr (Samstag) und 12:00 Uhr am gestrigen Montag gewaltsam in das Anwesen in der Schwabacher Straße ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und konnten schließlich unerkannt entkommen. Die genaue Höhe des Entwendungs- bzw. Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth sicherte Spuren am Tatort. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Einbruchdiebstahl übernommen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Alexandra Federl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell