POL-MFR: (1371) Hochwertige Steuerelemente aus Baustellenfahrzeugen entwendet - Zeugenaufruf

Gremsdorf (ots)

In der Nacht von Dienstag (05.10.2021) auf Mittwoch (06.10.2021) entwendeten unbekannte Täter hochwertige Steuerelemente aus Baggern auf einer Baustelle im Gremsdorfer Ortsteil Buch (Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die bislang Unbekannten entwendeten zwischen 18:00 Uhr abends und 06:50 Uhr in der Früh Steuerelemente aus zwei Baggern, die auf einer Baustelle an der Ortsausfahrt Buch in Richtung Neuhaus abgestellt waren. Die Gerätschaften hatten einen Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

