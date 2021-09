Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1304) Mann mit Schwert pöbelte Passanten an - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am späten Mittwochabend (22.09.2021) fiel ein alkoholisierter Mann in der Nürnberger Innenstadt auf, indem er Passanten anpöbelte und hierbei ein rund ein Meter langes Samurai-Schwert mitführte. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm den Mann in Gewahrsam.

Gegen 21:30 Uhr meldete sich eine Passantin über den Notruf und teilte mit, dass im Bereich des Abgangs zur Königstorpassage ein Mann mit einem langen Schwert herumlaufen und dort Passanten anpöbeln soll. Umgehend machten sich mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte auf den Weg. Gegenüber den Beamten reagierte der 39-Jährige zunächst unkooperativ, weshalb er zu Boden gebracht und hier fixiert wurde. Bei einer Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten ein weiteres Messer sowie eine geringe Menge Marihuana auf.

Die Beamten nahmen den mit über zwei Promille alkoholisierten Mann in polizeilichen Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln ein.

Marc Siegl/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell