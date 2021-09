Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1266) Raubüberfall auf Drogeriemarkt - Zeugen gesucht

Feucht (ots)

Gestern Abend (15.09.2021) überfiel ein Unbekannter eine Drogeriemarkt-Filiale in der Wendelsteiner Straße und erbeutete Bargeld unter Vorhalt einer Waffe. Die Polizei sucht Zeugen. Der mit einer Sturmhaube maskierte Täter betrat gegen 18:15 Uhr die Filiale, bedrohte zwei Angestellte mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld aus den Kassen. Nachdem er mehrere hundert Euro in Geldscheinen ausgehändigt bekam, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der mutmaßliche Räuber wird wie folgt beschrieben: Etwa 175 cm groß, schlank, schwarze Haare, schwarze Kapuzenjacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe. Während der Tat trug der Mann eine schwarze Sturmhaube und schwarze Handschuhe. Er soll eine tiefe Stimme haben und hochdeutsch sprechen.

Die Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die während des Überfalls noch in der Filiale waren sowie weitere eventuelle Zeugen, die außerhalb der Filiale verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer / tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell