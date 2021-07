Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (982) Passanten retteten Person aus der Pegnitz

Nürnberg (ots)

Gestern Vormittag (13.07.2021) retteten mehrere Passanten einen bewusstlosen Mann aus der Pegnitz.

Aus noch ungeklärter Ursache war der Rentner kurz nach 10:00 Uhr am Süßheimweg zu nah an den Fluss gekommen und in die Pegnitz gestürzt. Passanten hatten den Sturz bemerkt und den mittlerweile bewusstlosen Mann aus dem Wasser gezogen und Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet.

Der 82-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Rainer Seebauer/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell