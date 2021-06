Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (778) Einbruch in Teppichwarengeschäft - Zeugen gesucht

Weißenburg i.Bay. (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag (29.05.2021), 16:00 Uhr und Montag (31.05.2021), 08:45 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Teppichwarengeschäft in Weißenburg ein und entwendeten einen höheren Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im genannten Tatzeitraum gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise in die Innenräume der Filiale in der Augsburger Straße. Dort gingen sie einen Tresor an und entwendeten aus diesem Bargeld im hohen vierstelligen Bereich.

Zudem nahmen sie den Schlüssel eines Firmenwagens an sich und entwendeten den auf dem Gelände stehenden Pkw. Das Fahrzeug wurde im Rahmen einer Fahndung in Treuchtlingen geparkt aufgefunden und sichergestellt.

Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt in diesem Fall und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen (Personen, Fahrzeuge etc.) gemacht haben, werden gebeten, dies dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 mitzuteilen.

Janine Mendel/n

