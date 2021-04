Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (496) Versuchter Einbruch in Bürokomplex in Schafhof - Zeugen gesucht

Über das vergangene Wochenende (09.04.2021 - 12.04.2021) versuchten unbekannte Täter in einen Bürokomplex im Nürnberger Ortsteil Schafhof einzubrechen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum zwischen Freitag (09.04.2021), 15:00 Uhr und Montag (12.04.2021), 08:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in einen Bürokomplex in der Neumeyerstraße 22-24 einzubrechen. Hierbei versuchten sie, durch Aufhebeln der jeweiligen Brandschutztüren in die Räumlichkeiten mehrerer (6) dort ansässiger Firmen zu gelangen. Sie verursachten einen Sachschaden von insgesamt über 50.000 Euro.

Ein Eindringen in die Büroräumlichkeiten gelang nicht.

Der Kriminaldauerdienst führte eine Spurensicherung vor Ort durch. Die weitere Sachbearbeitung wird durch das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Personen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Wahrnehmungen (Personen, verdächtige Fahrzeuge etc.) rund um den Tatort gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.

