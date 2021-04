Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (490) Versammlungsgeschehen am Montag (12.04.2021) in Nürnberg-Langwasser

Nürnberg (ots)

Am Montagnachmittag (12.04.2021) fand im Stadtteil Langwasser eine Versammlung statt. Es kam zu keinen nennenswerten Sicherheitsstörungen. Die Versammlung startete gegen 14:00 Uhr mit der Auftaktkundgebung in der Lina-Ammon-Straße. In der Spitze nahmen ca. 120 Personen daran teil. Nach mehreren Redebeiträgen wurde die Versammlung gegen 15:30 Uhr beendet.

Die Versammlung verlief störungsfrei - die Teilnehmer hielten sich nahezu vollständig an die bestehenden Auflagen.

Das Einsatzgeschehen stand unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd. Neben Einsatzkräften der mittelfränkischen Polizei waren außerdem noch Beamte der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingesetzt.

Wolfgang Prehl / tb

