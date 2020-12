Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1754) Mutmaßlichen Autoaufbrecher festgenommen

NürnbergNürnberg (ots)

Am Donnerstagabend (03.12.2020) gelang es im Nürnberger Stadtteil Mögeldorf einen mutmaßlichen Autoaufbrecher festzunehmen. Ein aufmerksamer Passant verständigte zuvor die Polizei.

Gegen 20:30 Uhr wurde ein Passant in der Ziegenstraße auf einen zunächst unbekannten Mann aufmerksam, welcher sich verdächtig an mehreren geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Als der Passant beobachtete, wie der Unbekannte gewaltsam versuchte in ein geparktes Auto zu gelangen, verständigte er die Polizei.

Die alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost konnte den Mann noch während der Tatausführung in der Ziegenstraße antreffen und festnehmen. Der an dem Pkw entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Der 50-Jährige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Er muss sich unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Michael Petzold / mc

