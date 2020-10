Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1469) Roth: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Rednitzhembach (ots)

Am Sonntagnachmittag (11.10.2020) zeigte sich in Rednitzhembach (Lkrs. Roth) ein unbekannter Mann einer Frau in schamverletzender Weise. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16:30 Uhr parkte der Unbekannte seinen Pkw im Schaftnacher Weg und sprach die auf der gegenüberliegenden Straßenseite laufende Frau an und bat sie um Hilfe. Die Dame registrierte jedoch, dass der Mann in seinem Pkw onaniert und lief weiter.

Daraufhin wendete der Unbekannte, fuhr neben die Frau hin und manipulierte weiter an seinem Geschlechtsteil. Die Frau entfernte sich nun in entgegengesetzte Richtung.

Die Geschädigte kann den unbekannten Mann wie folgt beschreiben:

Ca. 35 Jahre, helle Haut, ovales, längliches Gesicht, wellige, nackenlange Haare

Laut ihrer Aussage soll auf dem Pkw mit Dresdner Kennzeichen (DD-?? ???) - einem VW-Caddy-ähnlichen Fahrzeug - das Logo eines Hausdaches und die Aufschrift "Heizung, Lüftung" gewesen sein.

Die Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell