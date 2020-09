Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1233) Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Zirndorf / Nürnberg (ots)

Am Wochenende (04./05.09.2020) schlugen Einbrecher in Zirndorf und im Nürnberger Nordosten zu. In einem Fall wurden sie dabei bemerkt.

Am Freitagabend (04.09.2020) gegen 21.15 Uhr hörte ein Zeuge auffällige Geräusche aus einem angrenzenden Grundstück in der Hohenlohestraße. Kurz darauf sah er drei unbekannte dunkel gekleidete Personen auf dem Grundstück, die sich bereits gewaltsam über das verschlossene Gartentor Zutritt verschafft hatten. Als die Täter bemerkten, dass sie gesehen wurden, ergriffen sie die Flucht. Eine Fahndung nach den unbekannten Tätern blieb erfolglos.

Am Gartentor entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Samstagabend (05.09.2020) im Zeitraum von 21:45 Uhr bis 22:45 Uhr in der Zirndorfer Nordstadt. Hier drangen die Einbrecher über eine aufgehebelte Terrassentür in die Wohnung des Mehrfamilienhauses ein. Entwendet wurden neben Schmuck u. a. auch Elektrogeräte im Wert von annähernd 1.000 Euro.

In beiden Fällen übernahm der Kriminaldauerdienst Mittelfranken die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte die Spurensicherung durch. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegengenommen.

Wolfgang Prehl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell