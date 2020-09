Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1207) Einbruch in Kfz-Werkstatt - Zeugenaufruf

Bad Windsheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (31.08./01.09.2020) sind unbekannte Täter in eine Autowerkstatt in Trautskirchen (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim) eingebrochen. Die Kriminalpolizei Ansbach sucht Zeugen.

Die Einbrecher drangen in der Zeit zwischen 20:00 Uhr (Mo) und 07:00 Uhr (Di) in das Bürogebäude der Kfz-Werkstatt in der Hans-Böckler-Straße ein. Dort erbeuteten sie Bargeld aus einer Kasse und einem gewaltsam geöffneten Tresor. Die Tatbeute liegt bei mehreren tausend Euro.

Beamte der Ansbacher Spurensicherung untersuchten den Tatort. Die Ermittler des Einbruchskommissariats bei der Kriminalpolizei Ansbach bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im Bereich der Autowerkstatt verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Das Hinweistelefon ist unter der Rufnummer 0911 2112-3333 erreichbar.

Michael Konrad /gh

