Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1060) Exhibitionist zeigte sich vor Kindern - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Samstagnachmittag (01.08.2020) wurde einer Polizeistreife mitgeteilt, dass sich ein unbekannter Mann am Pegnitzufer vor Kindern entblößen würde. Der Mann konnte angetroffen und festgenommen werden.

Gegen 18:00 Uhr sprach eine Mutter die Streifenbeamten an, dass der Unbekannte inzwischen schon mehrmals sich vor Kindern am Süßheimweg in schamverletzender Wiese gezeigt hatte. Er wurde von mehreren Eltern zwar bereits verscheucht, konnte jedoch in der Nähe auf einer Parkbank sitzend angetroffen werden.

Den bereits amtsbekannten Mann erwartet nun eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen vor Kindern. / Rainer Seebauer

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell