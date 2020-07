Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1043) Amtsgebäude beschmiert - Zeugenaufruf

Fürth (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag (28.07.2020) und Mittwochmittag 29.07.2020) wurde die Außenfassade eines Amtsgebäudes in der Fürther Südstadt beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang Unbekannte brachten an der Außenfassade des Gebäudes am Stresemannplatz einen ca. einen Meter mal zehn Meter großen Schriftzug in schwarzer Farbe an. Nach ersten Schätzungen des Anzeigenerstatters beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Hundert Euro.

Die weitergehenden Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Fürth übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0911 75905-0 entgegen.

Robert Sandmann/n

