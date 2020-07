Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (925) Exhibitionist in Fürth aufgetreten - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Fürth (ots)

Am Dienstagnachmittag (07.07.2020) trat ein bislang unbekannter Mann in der Fürther Südstadt einem Kind gegenüber als Exhibitionist auf. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich das Mädchen gegen 16:40 Uhr in einem Fahrradunterstand in der Sonnenstraße. Ein unbekannter Mann soll sich unvermittelt genähert, sein Geschlechtsteil vorgezeigt haben und anschließend auf das Mädchen zugegangen sein. Das Mädchen wehrte sich körperlich, woraufhin der Unbekannte flüchtete. Das Mädchen blieb unverletzt und vertraute sich anschließend seiner Mutter an, die im Nachgang die Polizei verständigte.

Beschreibung:

Ca. 16 - 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, sportlich-stämmige Figur, dunkle braune sehr kurze Haare, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit rotem Kapuzenpullover und roter Jogginghose.

Das Fachkommissariat für Sexualdelikte der Kriminalpolizei Fürth sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem flüchtigen Täter geben können. Sie werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 / 2112 - 3333 zu melden.

Wolfgang Prehl/n

