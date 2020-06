Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (805) Unbekannter spuckte Kleinkind an - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (12.06.2020) spuckte ein bislang unbekannter Mann ein Kleinkind auf dem Bahnsteig eines U-Bahnhofs an. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte sucht Zeugen des Vorfalls.

Gemeinsam mit seiner Mutter hatte sich das 3-jährige Kind gegen 13:15 Uhr auf dem Bahnsteig der U-Bahnlinien U2/U3 im U-Bahnverteiler des Nürnberger Hauptbahnhofs aufgehalten. Der Unbekannte trat aus einer haltenden U-Bahn auf den Bahnsteig und spuckte dem Kind unvermittelt auf den Kopf. Anschließend stieg der Mann wieder in die U-Bahn und fuhr in dieser in Richtung Plärrer weg.

Personenbeschreibung:

Ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm, kurze Haare, bekleidet mit dunkelblauer Oberbekleidung (T-Shirt), dunkle Hose (lang), trug einen Mund-/Nasenschutz ("OP-Maske") und führte einen dunklen Rucksack mit.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes geben können. Entsprechende Mitteilungen können über die Rufnummer 0911 2112-6115 an die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte gerichtet werden.

Michael Konrad/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell