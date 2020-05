Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (637) Vermisster Sabri K. tot aufgefunden

Erlangen (ots)

Wie mit Meldung 525 berichtet, galt der damals 88-jährige Sabri K. seit dem 20.04.2020 als vermisst. Ein Zeuge fand gestern (13.05.2020) in Erlangen die Leiche des vermissten Seniors.

Ein Angler hatte in den Nachmittagsstunden eine männliche Leiche in einem dicht bewachsenen Gelände an der Thalermühlstraße gefunden. Beamte der Erlanger Kriminalpolizei übernahmen die weiteren Ermittlungen und konnten den Verstorbenen als den vermissten Sabri K. identifizieren.

Nach einer durchgeführten Obduktion können die Ermittler ausschließen, dass Sabri K. Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

