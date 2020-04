Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (554) Staatstheater mit Hakenkreuzen beschmiert - Zeugensuche

Nürnberg (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes (25.-27.04.2020) haben Unbekannte zwei Hakenkreuze an die Außenfassade des Staatstheaters gesprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montagvormittag (27.04.2020) wurde die Sachbeschädigung von einem Zeugen bemerkt, der die Polizei verständigte. Die beiden etwa 30 x 30 cm großen Hakenkreuze, die an der Seite des Karl-Pschigode-Platzes an die Fassade gesprüht wurden, sind mittlerweile abgeklebt. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen.

Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell