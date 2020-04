Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (512) Mann schlug mit Minigolfschläger auf Sachen und Personen ein

Nürnberg (ots)

Gestern Abend (16.04.2020) zog ein 19-jähriger Mann durch den Nürnberger Stadtteil St. Leonhard und schlug mit einem Minigolfschläger scheinbar wahllos auf Sachen und Personen ein. Bei der Festnahme leistete er Widerstand.

Der Mann begann gegen 17:00 Uhr seinen Streifzug im U-Bahnhof Rothenburger Straße, wo er mit einem Minigolfschläger mehrere Beleuchtungseinrichtungen zerschlug. Danach lief er in stadtauswärtige Richtung weiter und schlug auf dem Weg einen Schaukasten ein. In der Schweinauer Straße ging er dann unvermittelt auf einen 37-jährigen Mann los. Dieser konnte dem Schlag glücklicherweise noch rechtzeitig ausweichen, wurde jedoch trotzdem vom Minigolfschläger gestreift und leicht verletzt.

Anschließend betrat der 19-Jährige ein Haus in der Schweinauer Straße, schnappte sich einen dort abgestellten Blumenkübel und warf diesen aus einem Fenster im dritten Obergeschoss auf den Gehweg, wo er einen 59-jährigen Mann nur knapp verfehlte. Auf dem weiteren Weg des Randalierers fielen noch das Schaufenster einer Firma sowie der Schaukasten einer Gaststätte in der Schwabacher Straße dem Minigolfschläger zum Opfer.

Zwischenzeitlich verständigte Streifen der Polizeiinspektionen Nürnberg-West und Ergänzungsdienste spürten den Mann nach kurzer Fahndung schließlich in der Amselstraße auf und nahmen ihn fest. Hiergegen wehrte sich der 19-Jährige und beleidigte die Beamten wüst. Einen 29-jährigen Polizisten versuchte er zudem zu beißen. Da er sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, lieferten ihn die Beamten in eine Fachklinik ein. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

