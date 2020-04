Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (449) Mann warf mit Geldscheinen um sich

Fürth (ots)

Am Donnerstagmorgen (02.04.2020) wurde eine Streifenbesatzung zu einem ungewöhnlichen Einsatz in die Fürther Südstadt gerufen. Ein Mann warf mehrere Tausend Euro vom Balkon.

Gegen 09:30 Uhr teilten Anwohner der Zeppelinstraße der Einsatzzentrale mit, dass ein nackter Mann auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses stehe und Geldscheine auf die Straße werfe. Zudem soll er die Nachbarschaft lautstark dazu aufrufen mehr "Liebe zu machen".

Die eintreffende Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Fürth sicherte zunächst die auf der Straße liegenden Geldscheine und begab sich dann zu dem Mann in die Wohnung. Da sich der 55-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er auf Anordnung des Gesundheitsamtes in die Obhut einer Fachklinik übergeben.

Die Polizeibeamten brachten die von der Straße aufgesammelten 27.000 Euro zur Hausbank des Mannes und zahlten den Betrag auf dessen Konto ein. Als Randnotiz sei erwähnt, dass erfreulicherweise kein Passant einen der am Boden liegenden Geldscheine an sich nahm.

