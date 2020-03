Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (322) Einbruch in Amtsgebäude - Zeugen gesucht

Bad Windsheim (ots)

Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Freitag früh (06. - 08.03.2020) brachen unbekannte Täter in das Rathaus des Marktes Ippesheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter gelangten mutmaßlich über ein geöffnetes Fenster eines Nebengebäudes in das Rathaus am Schloßplatz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben die Täter zwar keine Beute gemacht, richteten jedoch beim Aufbrechen einer Tür im Gebäudeinneren einen nicht unerheblichen Sachschaden an.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Marc Siegl

