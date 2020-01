Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (14) Einbruchsversuch gemeldet - Zeugensuche

Lauf an der Pegnitz (ots)

Unbekannte Täter versuchten gestern (02.01.2020) in ein freistehendes Einfamilienhaus in Neunkirchen am Sand einzubrechen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 10:45 Uhr bis 12:45 Uhr hatten der oder die Einbrecher versucht, die Eingangstür des Hauses in der Buchnerstraße aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. So flüchteten die Täter ohne ins Haus gelangt zu sein.

Die Schwabacher Kripo bittet um Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333, wer eventuell verdächtige Personen am Tatort beobachtet hat.

Rainer Seebauer/n

