Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1609) Zeugen nach Einbrüchen in der Stadt und im Landkreis Fürth gesucht

Fürth (ots)

Unbekannte Täter brachen am Freitag (15.11.2019) in ein Reihenhaus in Fürth und ein Einfamilienhaus in Roßtal ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der erste Einbruch ereignete sich am Freitagvormittag in der Karolinenstraße. Im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 13:00 Uhr drangen die Täter gewaltsam über den Wintergarten in das Reihenhaus ein. Im Inneren suchten die Täter augenscheinlich gezielt nach Bargeld und entwendeten einen höheren Geldbetrag.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr im Pestalozziring in Roßtal. Hier versuchten die Täter zunächst mehrere Terrassentüren aufzuhebeln. Als dies misslang, beschädigten die Täter eine Glasscheibe und verschafften sich so Zutritt ins Haus. Die Täter durchsuchten das gesamte Haus nach Bargeld und Schmuck. Der Entwendungsschaden ist derzeit noch unbekannt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die Spurensicherung vor Ort. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth sucht in beiden Fällen Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer 0911/2112-3333.

Wolfgang Prehl

