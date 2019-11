Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1543) Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (31.10.2019) bis Samstag (02.11.2019) ereigneten sich mehrere Einbrüche im Nürnberger Stadtgebiet. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Am vergangenen Donnerstag (31.10.2019) verschafften sich Unbekannte zwischen 07:30 Uhr und 19:45 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Privatwohnung in der Paracelsusstraße. Hierzu brachen die Täter die Terrassentür auf. Im Wohnungsinneren öffneten die Täter einen Tresor und entwendeten daraus mehrere tausend Euro Bargeld sowie eine Schreckschusspistole. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Ebenfalls am Donnerstag (31.10.2019) brachen unbekannte Täter zwischen 19:30 Uhr und 22:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Karl-Hertel-Straße ein. Die Täter brachen eine Terrassentür auf und durchwühlten anschließend alle Räume. Mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro flüchteten sie. Die Höhe des hinterlassenen Sachschadens ist noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Am Freitagmittag (01.11.2019) brach ein Unbekannter gegen 14:00 Uhr die Türe eines Geschäftes in der Burgstraße auf. Er durchwühlte das Geschäft und flüchtete anschließend. Ob es dabei zu einem Entwendungsschaden kam ist derzeit noch unklar. Der Täter hinterließ einen Sachschaden von ca. 200 Euro.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (01.11./02.11.2019) brachen Unbekannte zwischen 17:00 Uhr (Fr) und 08:00 Uhr (Sa) in ein Alten- und Pflegeheim in der Praterstraße ein. Die Täter hebelten ein Außenfenster des Wohnstifts auf und entwendeten einen mehrere hundert Kilogramm schweren Tresor, in welchem sich mehrere tausend Euro Bargeld befanden. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von ca. 2.000 EUR und flüchteten anschließend unerkannt.

In allen Fällen kam die Spurensicherung des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat für Einbruchsdelikte der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

