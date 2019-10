Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1380) Dieb von Anwohner ertappt und geflüchtet - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots)

Am vergangenen Donnerstag (03.10.2019) brach ein bislang unbekannter Täter in eine Tiefgarage in Nürnberg-Langwasser ein und flüchtete, nachdem er von einem Zeugen entdeckt wurde. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.

Der Unbekannte drang zunächst gegen 17:30 Uhr in die Tiefgarage in der Bertolt-Brecht-Straße ein und entwendete daraus mehrere hochwertige Gegenstände, darunter neuwertige Felgen und Werkzeug. Der Wert des Diebesgutes wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Als der mutmaßliche Täter kurz vor 22:00 Uhr an den Tatort zurückkehrte, womöglich um weitere Diebstähle zu begehen, traf der Täter auf einen Anwohner. Als er von diesem angesprochen wurde, stieg der Unbekannte in seinen Pkw und flüchtete.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 30 Jahre alt, etwa 180cm groß, dünne Figur, Bart. Er soll mit einem schwarzen Volkswagen des Typs Touran, welcher mit einem litauischen Kennzeichen versehen war, vom Tatort geflüchtet sein.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte die Spuren am Tatort. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat für Einbruchsdelikte bei der Nürnberger Kriminalpolizei. Entsprechende Feststellungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Bereich der Bertold-Brecht-Straße aufgefallen sind, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Michael Hetzner

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell