Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1375) Vermeintlich hilfsbereiter Mann entwendete Geldbörse - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Mittwoch (02.10.2019) entpuppte sich ein zunächst hilfsbereit auftretender junger Mann als Dieb und entwendete die Geldbörse einer Seniorin in der Nürnberger Südstadt. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Hinweise.

Die 79-jährige Frau war mit einem Rollator unterwegs und wollte gegen 16:00 Uhr ihr Wohnanwesen in der Landgrabenstraße/Ecke Ackerstraße betreten. Ein junger Mann bot der Seniorin seine Hilfe an und trug den Rollator der Frau in den Hausflur. Dabei nutzte der vermeintliche Helfer offenbar die günstige Gelegenheit und entwendete der 79-Jährigen die Geldbörse aus der Jackentasche.

Täterbeschreibung:

Ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Figur, sprach Hochdeutsch, trug blaue Jeans und eine blau-grüne Jacke.

Zeugen, denen der Tatverdächtige im Bereich der Landgrabenstraße aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Michael Konrad / mc

