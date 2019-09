Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1265) Flyeraktion durch Grundschüler der Sperberschule Nürnberg - Einladung für die Presse

Nürnberg (ots)

Die Nürnberger Polizei wird mit Grundschülern am zweiten Schultag (12.09.2019) vor der Sperberschule in der Nürnberger Südstadt Flyer an Eltern verteilen. Pressevertreter sind zu dieser Aktion herzlich eingeladen.

Werden Eltern von der Polizei beanstandet, ist festzustellen, dass sich das Unrechtsbewusstsein im unteren Normbereich bewegt. Dass durch verkehrswidriges Verhalten Gefahren für andere Kinder entstehen können, wird oft übersehen.

Schulkinder der Grundschule Sperberstraße haben ihre Eindrücke und Gefühle zusammengefasst in einem Flyer festgehalten. Sie werden im Bereich der Schule von Grundschülern an die Eltern übergeben, die ihre Kinder mit dem Auto bringen, verbotswidrig vor der Schule parken und dadurch Kinder gefährden oder andere Verkehrsteilnehmer behindern.

Zielrichtung der Aktion ist es, die Anzahl der Fahrzeuge vor Schulen zu reduzieren, da die Schüler das im Unterricht Behandelte an die eigenen Eltern weitergeben und sich die Polizei hierdurch eine Sensibilisierung für die Gefahrensituationen erhofft.

Mit vor Ort sind selbstverständlich Polizeibeamte, so dass bei uneinsichtigen Eltern der Verwarnungsblock dann doch eine Rolle spielen könnte.

Am Donnerstag, den 12.09.19, von 07:30 - 08:00 Uhr, findet an der Sperberschule (an der Sperrstelle Sperberstr. - Zufahrt von der Pillenreuther Str.) die oben genannte Flyeraktion statt.

Hier sind neben den Kindern Verantwortliche der Schule, der Stadt Nürnberg und fachkundige Polizeibeamte anwesend, die für Fragen gerne zur Verfügung stehen.

Medienvertreter sind zur Aktion recht herzlich eingeladen.

Bert Rauenbusch/sg

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell