Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1084) Einbruch aus dem Jahr 2018 scheint geklärt - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Rothenburg ob der Tauber (ots)

Wie mit Meldung 1324 am 05.09.2018 berichtet, brachen zunächst Unbekannte in einen Getränkemarkt in Rothenburg ob der Tauber (Lkrs. Ansbach) ein. Nun gelang es, zwei Tatverdächtige zu ermitteln und festzunehmen.

In der Nacht von Dienstag (03.09.2018) auf Mittwoch (04.09.2018) verschafften sich die Einbrecher über eine Metalltür Zugang zu einem Getränkemarkt in der Bensenstraße. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die bislang Unbekannten Zigaretten, Spirituosen und Bargeld. Der Sach- und Entwendungsschaden belief sich auf über 10.000 Euro.

Der Spurensicherung der Ansbacher Kriminalpolizei gelang es am Tatort DNA-Spuren zu sichern, durch welche zwei aus Osteuropa stammende Männer im Alter von 33 und 44 Jahren als Tatverdächtige identifiziert wurden. Aufgrund eines erlassenen EU-Haftbefehls konnte der 44-Jährige am 30.07.2019 in Österreich und der 33-jährige Tatverdächtige am 31.07.2019 in Ungarn festgenommen werden.

Michael Petzold/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell