Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (857) Exhibitionist zeigt sich vor Kindern - Berichtigung des Tatortes

Höchstadt an der Aisch (ots)

Wie mit Meldung 853 vom 23.06.19 berichtet, zeigte sich ein unbekannter Mann vor drei Kindern in schamverletzender Weise.

Beim Ort des Geschehens handelt es sich um den Spielplatz am Friedhof in Röttenbach in der Pfarrstraße und nicht wie berichtet in Höchstadt/Aisch.

Der unbekannte Exhibitionist wird wie folgt beschrieben: Ca. 50 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, hatte dunkle, kurze Haare, keinen Bart und trug ein weiß/graues T-Shirt.

Zeugen, die hinsichtlich des Exhibitionisten Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Wir bitten den Fehler in der Ortsangabe zu entschuldigen. / Rainer Seebauer / mc

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell