Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (747) Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Neustadt/Aisch (ots)

In den frühen Morgenstunden brachen am Samstag (01.06.19) Unbekannte in eine Bäckereifiliale in Diespeck ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 03:00 Uhr bemerkte ein Lkw-Fahrer, dass eine unbekannte Person aus der Filiale in der Neustädter Straße mit einem Wandtresor unterm Arm flüchtete.

Der unbekannte Einbrecher hatte die Eingangstür aufgehebelt und in den Räumen einen Wandtresor abmontiert. Anschließend flüchtete er unerkannt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der sich auch der Polizeihubschrauber und ein Hundeführer beteiligten, verlief leider erfolglos. Der Sach- und Beuteschaden beträgt einige hundert Euro.

Der mutmaßliche Einbrecher wird wie folgt beschrieben:

Ca. 160 cm groß, kräftige Figur, rundes Gesicht, Vollbart

Die Ansbacher Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell