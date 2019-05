Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (652) Betriebsunfall auf Baustellengelände - Mann schwer verletzt

Erlangen-Land (ots)

Gestern (13.05.2019) kam es in Baiersdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) zu einem schweren Betriebsunfall. Ein 46-jähriger Mann wurde mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich gegen 15:30 Uhr auf dem Gelände einer Baustelle in der Straße Am Igelsdorfer Weg. Aus noch nicht geklärter Ursache wurde der Mann während seiner Arbeiten von schweren Baumaterialien am Kopf getroffen. Der 46-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Unfalles aufgenommen.

Michael Hetzner/n

