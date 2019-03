Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (391) Mehrere Mobiltelefone entwendet - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

Am Donnerstag (21.03.2019) entwendeten bislang Unbekannte mehrere Mobiltelefone aus einem Computergeschäft in der Erlanger Innenstadt. Die Kriminalpolizei Erlangen sucht nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen besuchten die unbekannten Täter zwischen 13:00 und 18:00 Uhr ein Computergeschäft in der Hauptstraße. Zunächst unbemerkt öffneten sie gewaltsam eine Glasvitrine und stahlen daraus drei hochwertige iPhones. Diese haben einen Gesamtwert von ca. 5.000 EUR. An der Vitrine entstand ein geringer Sachschaden im zweistelligen Bereich. Die Täter flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Michael Hetzner/He.

