Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (304) Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Nürnberg (ots)

Ein unbekannter Täter belästigte am Sonntagmorgen (03.03.2019) eine Frau in einer Unterführung in der Nürnberger Innenstadt. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 09:45 Uhr lief die Geschädigte durch die Fußgängerunterführung an der Frauentormauer. Ein Unbekannter näherte sich und berührte sie unsittlich. Nachdem sich die Frau wehrte und den Mann ansprach, entfernte er sich in Richtung Vordere Sterngasse.

Der Unbekannte kann folgendermaßen beschrieben werden:

Ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, bekleidet mit dunkelblauer Jeans und weißem T-Shirt. Der Täter soll dunkle lockige Haare und südländisches Aussehen gehabt haben.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Sie werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

