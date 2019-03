Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (294) Exhibitionist an Universitätsgebäude

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagabend (28.02.2019) trat ein Exhibitionist an einem Universitätsgebäude nahe des Nürnberger Dutzendteiches auf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 20:00 Uhr befand sich eine Studentin in einem Gebäudeteil mit Rundumverglasung der Universität in der Regensburger Straße Ecke Dutzendteichstraße. Als sie zum Fenster sah, erblickte sie einen unbekannten Mann, welcher sein Geschlechtsteil entblößte und sich in schamverletzender Weise darstellte. Als die Frau den Mann ansprach, ergriff er die Flucht.

Der unbekannte Mann war circa 30 Jahre alt, circa 180 cm groß, war von schlanker Statur, hatte kurze Haare und trug eine Jeanshose, sowie eine dunkle Stepp-Jacke.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Michael Petzold

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell