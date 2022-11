Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld, Rekener Straße/ Transporter beschädigt Mauer

Ein Riss in der Mauer und herausgebrochene Steine kümmerten den Verursacher am Dienstag (08.11.22) nicht. Gegen 7 Uhr setzte der Fahrer eines weißen Transporters auf einem Tankstellengelände an der Rekener Straße in Merfeld zurück und fuhr gegen die Mauer. Nach dem Zusammenstoß stieg er aus und begutachtete den Schaden. Statt sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern, flüchtete er. Der Fahrer ist männlich, schlank, hat kurze Haare. Er trug eine dunkle Hose und einen hellen Pullover. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

