POL-COE: Lüdinghausen, Berenbrock/Vandalen treiben ihr Unwesen an der Burg Vischering

Coesfeld (ots)

Mehrere Lampen sowie einen Mülleimer beschädigten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag auf dem Gelände der Burg Vischering. Ein Zeuge bemerkte am Dienstag /12.10.) gegen 7.30 Uhr zunächst eine beschädigte Außenlampe und den beschädigten Mülleimer. Bei einer Nachschau konnte festgestellt werden, dass insgesamt neun Lampen an den Plastikhalterungen bzw. der Verkabelung beschädigt wurden. Den Mülleimer rissen die Unbekannten aus seiner Verankerung. Weiterhin wurde ein Pavillon in den Burggraben geworfen. Die Tatzeit liegt zwischen Montag 16.15 Uhr und Dienstag 7.30 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel.: 02591/7930.

